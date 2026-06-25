CSC La Soupape CSC Champdeniers

Informations pratiques

Champdeniers

CSC La Soupape

CSC 1 Place porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, venez avec ou sans enfants. Des activités libres proposées aux petit·es et aux grand·es ! .

CSC 1 Place porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CSC La Soupape

L’événement CSC La Soupape Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine