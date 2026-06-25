AGENDA · Champdeniers
CSC La Soupape CSC Champdeniers
mardi 7 juillet 2026 · CSC · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
CSC La Soupape
CSC 1 Place porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, venez avec ou sans enfants. Des activités libres proposées aux petit·es et aux grand·es ! .
CSC 1 Place porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org
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English : CSC La Soupape
L’événement CSC La Soupape Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine
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