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AGENDA · Surin

CSC Promenade et pique-nique Surin

mercredi 22 juillet 2026 · Surin

CSC Promenade et pique-nique Surin

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Mairie
Ville
79220 Surin
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Surin

CSC Promenade et pique-nique

Mairie Surin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, avec les séniors, les enfants et leur assistante maternelle ainsi que Christelle du RPE.   .

Mairie Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27  famille.luv@csc79.org

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English : CSC Promenade et pique-nique

L’événement CSC Promenade et pique-nique Surin a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine

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