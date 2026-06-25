Informations pratiques

Surin

CSC Promenade et pique-nique

Mairie Surin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, avec les séniors, les enfants et leur assistante maternelle ainsi que Christelle du RPE. .

Mairie Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

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English : CSC Promenade et pique-nique

L’événement CSC Promenade et pique-nique Surin a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine