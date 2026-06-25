AGENDA · Surin
CSC Promenade et pique-nique Surin
mercredi 22 juillet 2026 · Surin
Informations pratiques
Surin
CSC Promenade et pique-nique
Mairie Surin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, avec les séniors, les enfants et leur assistante maternelle ainsi que Christelle du RPE. .
Mairie Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org
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English : CSC Promenade et pique-nique
L’événement CSC Promenade et pique-nique Surin a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine
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