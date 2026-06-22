Escape Box au Château de Cibioux Surin lundi 27 juillet 2026.

Surin

Escape Box au Château de Cibioux

Château de Cibioux Surin Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !

Accessible dès 8 ans.

7 pers. max par équipe.

Gratuit et sur inscription .

Château de Cibioux Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Box au Château de Cibioux

L’événement Escape Box au Château de Cibioux Surin a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou