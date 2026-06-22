Escape Box au Château de Cibioux Surin
Escape Box au Château de Cibioux Surin lundi 27 juillet 2026.
Surin
Escape Box au Château de Cibioux
Château de Cibioux Surin Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !
Accessible dès 8 ans.
7 pers. max par équipe.
Gratuit et sur inscription .
Château de Cibioux Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr
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English : Escape Box au Château de Cibioux
L’événement Escape Box au Château de Cibioux Surin a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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