UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape Box au Château de Cibioux Surin

Escape Box au Château de Cibioux Surin

Escape Box au Château de Cibioux Surin lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Château de Cibioux
Ville
86250 Surin
Département
Vienne
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit

Surin

Escape Box au Château de Cibioux

Château de Cibioux Surin Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !

Accessible dès 8 ans.
7 pers. max par équipe.
Gratuit et sur inscription   .

Château de Cibioux Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73  officedetourisme@civraisienpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Box au Château de Cibioux

L’événement Escape Box au Château de Cibioux Surin a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Surin (Vienne)