Cuba Libre#17 Live music w/ Mixtura & Dj Looney, Sept Lieux, Versailles
samedi 4 juillet 2026 · Sept Lieux · Versailles
Informations pratiques
Cuba Libre#17 Live music w/ Mixtura & Dj Looney Samedi 4 juillet, 20h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T02:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T02:00:00+02:00
La soirée la plus caliente du coin est de retour pour votre plus grand plaisir !
Et pas besoin d’avoir fait 5 ans de salsa pour kiffer !
Live music, DJ set, et une ambiance muy caliente
Live music w/ Mixtura
DJ set by Dj Looney
—— RESTAURATION ——
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food ( 19h-22h15)
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2473934506361576/ »}]
Une seule mission : faire monter la température.
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