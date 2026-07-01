Soirée Salsa Bachata Kizomba, Sept Lieux, Versailles
dimanche 5 juillet 2026 · Sept Lieux · Versailles
Informations pratiques
Soirée Salsa Bachata Kizomba Dimanche 5 juillet, 18h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00
Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer, deux fois par mois chez Sept Lieux, de 18h à 00h !
18h : Cours de danse avec Christiano
19h30 : Danse libre – Dj set avec Eliaz
—— RESTAURATION ——
Planches à partager & Pizza
Histoire de prendre des forces avant de danser toute la soirée !
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/970622732436585/ »}]
Soirée Salsa Bachata Kizomba
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