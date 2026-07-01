Visite-enquête en famille au musée, Musée Lambinet, Versailles

Informations pratiques

Visite-enquête en famille au musée Vendredi 10 juillet, 15h00 Musée Lambinet Yvelines

10 € par participant (enfant ou adulte) – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:15:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:15:00+02:00

Les visiteurs sont conviés à résoudre l’enquête sur les lieux du vol : Quelle est l’œuvre convoitée ? Quels sont le motif du vol et surtout l’identité du criminel ? Une virée rocambolesque au XVIIIe siècle attend les enfants dans les collections du musée !

Enfant seuls ou en famille , recommandé dès 7 ans (CE1).

Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/ http://www.facebook.com/museelambinet/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/1554/culture/musee-lambinet/billetterie-en-ligne.htm »}] Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l’histoire de la ville.

Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022.

Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois

L’hôtel particulier Perrin a été cambriolé !

© musée Lambinet