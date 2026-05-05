CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE La Loco 48 Villefort
CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE La Loco 48 Villefort dimanche 10 mai 2026.
Villefort
CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE
La Loco 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
SE PROMENER, RECONNAITRE ET CUEILLIR DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES,
APPRENDRE À LES CUISINER, LES DÉGUSTER, ET CAUSER NUTRITION, CUISINE ET BOTANIQUE !
Sur inscription. LIMITÉ À 15 PERS.
Puis, à 15h dégustation et discussion ouverte à tous mais sur réservation !
Premier Atelier de l’Atlas de la Biodiversité des communes de Villefort et Pourcharesses !
SE PROMENER, RECONNAITRE ET CUEILLIR DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES,
APPRENDRE À LES CUISINER, LES DÉGUSTER, ET CAUSER NUTRITION, CUISINE ET BOTANIQUE !
ATELIER ANIMÉ PAR
PRUNE PELLET BOTANISTE À RACINES DE TERRIENS
CAMILLE BECHARD CUISINIÈRE
ELSA DAVEAU VIOLET DIÉTETICIENNE
Sur inscription. LIMITÉ À 15 PERS.
Puis, à 15h dégustation et discussion ouverte à tous mais sur réservation ! .
La Loco 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40 biodiv.vil.pour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
WALK AROUND, RECOGNIZE AND PICK WILD EDIBLE PLANTS,
LEARN HOW TO COOK AND TASTE THEM, AND TALK NUTRITION, COOKING AND BOTANY!
Registration required. LIMITED TO 15 PEOPLE.
Then, at 3 p.m., tasting and discussion open to all, but reservations required!
L’événement CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE Villefort a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Villefort (Lozère)
- ATELIER ECRITURE RUE DE LA VIGNETTE Villefort 5 mai 2026
- MARCHÉ DE VILLEFORT Villefort 7 mai 2026
- COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort 8 mai 2026
- ATELIERS PÊCHE Villefort 13 mai 2026
- RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP Villefort 17 mai 2026