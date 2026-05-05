CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE La Loco 48 Villefort dimanche 10 mai 2026.

Lieu : La Loco 48

Adresse : 12 Rue de la Gleyzette

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit Adulte

SE PROMENER, RECONNAITRE ET CUEILLIR DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES,
APPRENDRE À LES CUISINER, LES DÉGUSTER, ET CAUSER NUTRITION, CUISINE ET BOTANIQUE !
Sur inscription. LIMITÉ À 15 PERS.
Puis, à 15h dégustation et discussion ouverte à tous mais sur réservation !
Premier Atelier de l’Atlas de la Biodiversité des communes de Villefort et Pourcharesses !

ATELIER ANIMÉ PAR
PRUNE PELLET BOTANISTE À RACINES DE TERRIENS
CAMILLE BECHARD CUISINIÈRE
ELSA DAVEAU VIOLET DIÉTETICIENNE

La Loco 48 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40  biodiv.vil.pour@gmail.com

English :

WALK AROUND, RECOGNIZE AND PICK WILD EDIBLE PLANTS,
LEARN HOW TO COOK AND TASTE THEM, AND TALK NUTRITION, COOKING AND BOTANY!
Registration required. LIMITED TO 15 PEOPLE.
Then, at 3 p.m., tasting and discussion open to all, but reservations required!

L'événement CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE Villefort a été mis à jour le 2026-04-30 par 48-OT Mont Lozere

