Cueillettes d’été à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS

Découvrez des baies, fruits ou légumes, qu’il est possible de trouver sur la ferme en durant la saison estivale.

Activité pour tout public.

Merci de remplir un formulaire par personne, y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte.

Formulaires d’inscriptions à venir.

Vendredi 10 juillet de 10h30 à 12h –

Vendredi 24 juillet de 10h30 à 12h –

Vendredi 7 août de 10h30 à 12h –

Vendredi 21 août de 10h30 à 12h –









L’équipe de la Ferme de Paris vous propose une balade-cueillette pour découvrir et récolter les végétaux comestibles de saison : micro-pousses, plantes aromatiques, fleurs comestibles, fruits, légumes…

Le vendredi 24 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 10 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 07 août 2026

de à

Le vendredi 21 août 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-21T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-08-07T00:00:00+02:00_2026-08-07T23:59:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



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