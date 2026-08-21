Cuisine et science: un voyage au pays des sens, Médiathèque Simone Veil, Valenciennes

Informations pratiques

Cuisine et science: un voyage au pays des sens Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque Simone Veil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Découvrez comment la science, en particulier la chimie, influence les recettes des chefs et aide à comprendre la magie qui illumine nos assiettes et nos palais.

Médiathèque Simone Veil 2 rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://myriade.valenciennes-metropole.fr/valenciennes_mediatheque#presentation https://www.facebook.com/mediathequevalenciennes/;https://www.instagram.com/mediatheque_valenciennes/;https://www.youtube.com/channel/UCFIOV59c-EthTmfsOTrHoOw

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