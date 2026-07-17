Cuisine libanaise avec Mieline | À l’IMA-Tourcoing, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Cuisine libanaise avec Mieline | À l’IMA-Tourcoing 27 septembre et 11 octobre Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

20 / 15 €, à partir de 12 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, chaque personne doit être munie d’un billet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T15:30:00+02:00

À L’IMA-TOURCOING

Merci d’apporter un contenant pour repartir avec vos préparations

Dimanche 27 septembre 2026

Incontournables mezzés

Baba ghanouj, Mouhammara & pain libanais

Qui dit Liban, dit mezzés, cet ensemble de petits plats à picorer qui s’est répandu dans toute la Méditerranée. Parmi eux, on retrouve le baba ghanouj (caviar d’aubergine) et la mouhammara (purée pimentée) que l’on déguste avec le traditionnel pain libanais.

Dimanche 11 octobre 2026

La fraîcheur & le piment

Kamounet banadoura & batata harra

Originaire du Sud Liban, le kamounet banadoura est un boulgour tomaté assaisonné d’un mélange d’épices et d’herbes qui se déguste froid. À l’inverse, les batata harra sont de délicieuses pommes de terre pimentées que l’on sert très chaudes.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-cuisine-libanaise-avec-mieline/ »}]

Avec la cheffe cuisinière Mieline, apprenez à préparer des plats traditionnels. N’oubliez pas vos contenants pour repartir avec vos préparations.

© U. Rocheteau, IMA-Tourcoing