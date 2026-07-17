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Cuisine libanaise avec Mieline | À l’IMA-Tourcoing, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

dimanche 27 septembre 2026 · Institut du monde arabe-Tourcoing · Tourcoing

Cuisine libanaise avec Mieline | À l’IMA-Tourcoing, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Institut du monde arabe-Tourcoing
Adresse
9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
20 / 15 €, à partir de 12 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, chaque personne doit être munie d’un billet.

Cuisine libanaise avec Mieline | À l’IMA-Tourcoing 27 septembre et 11 octobre Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

20 / 15 €, à partir de 12 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, chaque personne doit être munie d’un billet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T15:30:00+02:00

À L’IMA-TOURCOING
Merci d’apporter un contenant pour repartir avec vos préparations

Dimanche 27 septembre 2026
Incontournables mezzés
Baba ghanouj, Mouhammara & pain libanais

Qui dit Liban, dit mezzés, cet ensemble de petits plats à picorer qui s’est répandu dans toute la Méditerranée. Parmi eux, on retrouve le baba ghanouj (caviar d’aubergine) et la mouhammara (purée pimentée) que l’on déguste avec le traditionnel pain libanais.

Dimanche 11 octobre 2026
La fraîcheur & le piment
Kamounet banadoura & batata harra

Originaire du Sud Liban, le kamounet banadoura est un boulgour tomaté assaisonné d’un mélange d’épices et d’herbes qui se déguste froid. À l’inverse, les batata harra sont de délicieuses pommes de terre pimentées que l’on sert très chaudes.

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Avec la cheffe cuisinière Mieline, apprenez à préparer des plats traditionnels. N’oubliez pas vos contenants pour repartir avec vos préparations.

© U. Rocheteau, IMA-Tourcoing

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