Cuisine sauvage Local convivial Rennes
Cuisine sauvage Local convivial Rennes mercredi 29 juillet 2026.
Cuisine sauvage Local convivial Rennes Mercredi 29 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
adhésion + participation libre, sur inscription
Atelier cuisine de plantes sauvages
Venez découvrir la cuisine à partir des plantes sauvage. Au menu : tzaziki de pimprenelle et sirop aromatique.
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T19:00:00.000+02:00
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Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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