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Cuisine sauvage Local convivial Rennes

Cuisine sauvage Local convivial Rennes

Cuisine sauvage Local convivial Rennes mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Cuisine sauvage Local convivial Rennes Mercredi 29 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Atelier cuisine de plantes sauvages

Venez découvrir la cuisine à partir des plantes sauvage. Au menu : tzaziki de pimprenelle et sirop aromatique.
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T19:00:00.000+02:00

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Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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