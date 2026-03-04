Cuisiner pour son tout-petit (0-3 ans) : des repas équilibrés et bien répartis, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

Cuisiner pour son tout-petit (0-3 ans) : des repas équilibrés et bien répartis Jeudi 19 mars, 10h00 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

Inscription obligatoire – nombre de places limité

Cet atelier propose aux parents de jeunes enfants, un temps d’échange et de pratique autour de l’alimentation de 0 à 3 ans. Vous apprendrez à cuisiner des recettes simples et adaptées. Ce sera également l’occasion d’aborder divers sujets : repères nutritionnels, diversification alimentaire ou encore l’organisation des repas. L’objectif est de vous donner des outils concrets pour accompagner votre enfant vers une alimentation saine et sereine.

Jeudi 19 mars de 10h à 11h30 à Bailleul (Espace Part’âge Joséphine Baker)

Un atelier proposé dans le cadre du Bus des 1000 premiers jours porté par Cœur de Flandre agglo.

Espace Part'âge Joséphine Baker Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Vous êtes à la recherche d’idées de repas équilibrés pour votre bébé ? Rendez-vous jeudi 19 mars à 10h à Bailleul pour un atelier cuisine animé par Agnès Dumortier, diététicienne.