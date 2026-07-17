Cuisson au four à bois et vente de la production, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Cuisson au four à bois et vente de la production 19 et 20 septembre La Maison du Potier Maine-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des 3 ans du four à bois de la Maison du Potier, construit lors d’un chantier participatif, plusieurs céramistes usagers de ce four venderont leurs pièces lors du défournement le dimanche de 14h à 18h.

En amont, les céramistes enfourneront et cuiront dans le four à bois le vendredi 18 – Informations à venir sur notre site internet

La Maison du Potier 2 Rue des Recoins, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 70 90 21 https://www.maisondupotier.net/fr/ La Maison du Potier, située au Fuilet, est un lieu dédié à la découverte du patrimoine potier local. À travers des expositions, des démonstrations et des ateliers, elle met en valeur le savoir-faire des potiers qui ont façonné l’histoire de la commune. C’est un espace de rencontre, de transmission et de création, où petits et grands peuvent s’initier aux techniques de la poterie et découvrir un artisanat emblématique du territoire. Accès PMR et parking situés à proximité

A l’occasion des 3 ans du four à bois de la Maison du Potier, construit lors d’un chantier participatif, plusieurs céramistes usagers de ce four venderont leurs pièces lors du défournement le de 14h …

La Maison du Potier