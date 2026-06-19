Culte-concert Place de la Comédie Metz
Culte-concert Place de la Comédie Metz dimanche 28 juin 2026.
Metz
Culte-concert
Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert pendant le culte protestant, conduit par le Pasteur Pascal TrunckTout public
0 .
Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Concert during the Protestant service, led by Pastor Pascal Trunck
L’événement Culte-concert Metz a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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