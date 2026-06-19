Culte-concert Place de la Comédie Metz dimanche 28 juin 2026.

Metz

Culte-concert

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert pendant le culte protestant, conduit par le Pasteur Pascal TrunckTout public

0 .

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Concert during the Protestant service, led by Pastor Pascal Trunck

L’événement Culte-concert Metz a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE INSPIRE METZ