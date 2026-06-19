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Culte-concert Place de la Comédie Metz

Culte-concert Place de la Comédie Metz

Culte-concert Place de la Comédie Metz dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place de la Comédie

Adresse : Le Temple Neuf

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Culte-concert

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Concert pendant le culte protestant, conduit par le Pasteur Pascal TrunckTout public
0  .

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Concert during the Protestant service, led by Pastor Pascal Trunck

L’événement Culte-concert Metz a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE INSPIRE METZ

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