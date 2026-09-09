Culture Mouv’ Médiathèque François Mitterrand Saintes
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Culture Mouv’
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez vous initier et (re)trouvez la motivation, le plaisir et la convivialité du sport !
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86 mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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English :
Come give it a try and (re)discover the motivation, fun, and camaraderie of sports!
L’événement Culture Mouv’ Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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