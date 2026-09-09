Culture Mouv’ Médiathèque François Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Culture Mouv’

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez vous initier et (re)trouvez la motivation, le plaisir et la convivialité du sport !

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

Come give it a try and (re)discover the motivation, fun, and camaraderie of sports!

L’événement Culture Mouv’ Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge