Curieuses Visites Le passé industriel de Beaulieu Beaulieu-lès-Loches samedi 17 octobre 2026.
6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:00:00
Visite commentée sur l’histoire industrielle de la commune. Uniquement en extérieur.
Sur inscription.
6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94
English :
Guided tour of the town’s industrial history. Outdoor only.
