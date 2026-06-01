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Curieux d’IA : expérimentez, apprenez et gardez le contrôle, Familles Rurales, Briouze

Curieux d’IA : expérimentez, apprenez et gardez le contrôle, Familles Rurales, Briouze samedi 13 juin 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : La Gare, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Curieux d’IA : expérimentez, apprenez et gardez le contrôle Samedi 13 juin, 14h00 Familles Rurales Orne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0684952024 »}]
Venez causer IA, la tester, comprendre ses enjeux et ses limites… 4 ateliers de 20 minutes et une conférence animée par Jérémie Guihard de Startech Normandie.

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