CURIOSITÉ: Compagnie Haspop Soissons

Soissons

CURIOSITÉ: Compagnie Haspop

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Plongez dans le tourbillon effervescent du New York des

années 30 avec Curiosité, une fusion explosive de danse

hip-hop et de cirque moderne.

À travers les yeux d’Elliot, jeune exilé en quête de

reconnaissance, se déploie un voyage envoûtant où rêves,

souvenirs et réalité s’entrelacent. Dix artistes électrisent

la scène avec des performances saisissantes suspension

capillaire, contorsion, équilibre, main à main, voltige,

diabolo et acrobaties.

Une aventure visuelle et poétique chargée d’émotions,

de virtuosité et d’espoir. Curiosité, une création signée

Haspop, danseur-chorégraphe de renommée internationale.

Un rendez-vous à ne pas manquer, à voir en famille.

Plongez dans le tourbillon effervescent du New York des

années 30 avec Curiosité, une fusion explosive de danse

hip-hop et de cirque moderne.

À travers les yeux d’Elliot, jeune exilé en quête de

reconnaissance, se déploie un voyage envoûtant où rêves,

souvenirs et réalité s’entrelacent. Dix artistes électrisent

la scène avec des performances saisissantes suspension

capillaire, contorsion, équilibre, main à main, voltige,

diabolo et acrobaties.

Une aventure visuelle et poétique chargée d’émotions,

de virtuosité et d’espoir. Curiosité, une création signée

Haspop, danseur-chorégraphe de renommée internationale.

Un rendez-vous à ne pas manquer, à voir en famille. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the effervescent whirlwind of 1930s New York

with *Curiosité*, an explosive fusion of hip-hop

dance and modern circus.

Through the eyes of Elliot, a young exile in search of

recognition, an enchanting journey unfolds where dreams,

memories, and reality intertwine. Ten artists electrify

the stage with breathtaking performances: tightrope

walking, contortion, balancing acts, hand-to-hand, aerial

acrobatics, diabolo, and acrobatics.

A visual and poetic adventure brimming with emotion,

virtuosity, and hope. “Curiosité,” a creation by

Haspop, an internationally renowned dancer-choreographer.

An event not to be missed—perfect for the whole family.

L’événement CURIOSITÉ: Compagnie Haspop Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois