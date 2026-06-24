CURIOSITÉ: Compagnie Haspop Soissons
CURIOSITÉ: Compagnie Haspop Soissons vendredi 2 avril 2027.
Soissons
CURIOSITÉ: Compagnie Haspop
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Plongez dans le tourbillon effervescent du New York des
années 30 avec Curiosité, une fusion explosive de danse
hip-hop et de cirque moderne.
À travers les yeux d’Elliot, jeune exilé en quête de
reconnaissance, se déploie un voyage envoûtant où rêves,
souvenirs et réalité s’entrelacent. Dix artistes électrisent
la scène avec des performances saisissantes suspension
capillaire, contorsion, équilibre, main à main, voltige,
diabolo et acrobaties.
Une aventure visuelle et poétique chargée d’émotions,
de virtuosité et d’espoir. Curiosité, une création signée
Haspop, danseur-chorégraphe de renommée internationale.
Un rendez-vous à ne pas manquer, à voir en famille.
Plongez dans le tourbillon effervescent du New York des
années 30 avec Curiosité, une fusion explosive de danse
hip-hop et de cirque moderne.
À travers les yeux d’Elliot, jeune exilé en quête de
reconnaissance, se déploie un voyage envoûtant où rêves,
souvenirs et réalité s’entrelacent. Dix artistes électrisent
la scène avec des performances saisissantes suspension
capillaire, contorsion, équilibre, main à main, voltige,
diabolo et acrobaties.
Une aventure visuelle et poétique chargée d’émotions,
de virtuosité et d’espoir. Curiosité, une création signée
Haspop, danseur-chorégraphe de renommée internationale.
Un rendez-vous à ne pas manquer, à voir en famille. .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the effervescent whirlwind of 1930s New York
with *Curiosité*, an explosive fusion of hip-hop
dance and modern circus.
Through the eyes of Elliot, a young exile in search of
recognition, an enchanting journey unfolds where dreams,
memories, and reality intertwine. Ten artists electrify
the stage with breathtaking performances: tightrope
walking, contortion, balancing acts, hand-to-hand, aerial
acrobatics, diabolo, and acrobatics.
A visual and poetic adventure brimming with emotion,
virtuosity, and hope. “Curiosité,” a creation by
Haspop, an internationally renowned dancer-choreographer.
An event not to be missed—perfect for the whole family.
L’événement CURIOSITÉ: Compagnie Haspop Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
À voir aussi à Soissons (Aisne)
- CHRONOS SPECTACLE DE DANSE Soissons 4 juillet 2026
- ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons 7 juillet 2026
- Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons 9 juillet 2026
- Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons 10 juillet 2026
- JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons 12 juillet 2026