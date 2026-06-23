Curiosité Roubaix

Roubaix

Curiosité

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-07 21:00:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Jeune immigré anglais arrivé à New York en pleine crise économique, Elliot tente de se construire une vie en cirant des chaussures dans l’effervescence de Grand Central Station. Un jour, son destin bascule lorsqu’il découvre une mystérieuse valise abandonnée dont s’échappent quelques notes de musique étrangement familières. Cette rencontre inattendue l’entraîne dans une aventure onirique où se mêlent souvenirs, rêves et réalité. À travers son parcours, le spectacle raconte avec sensibilité la quête d’un jeune orphelin en recherche d’identité, d’appartenance et d’avenir, tout en célébrant la force de l’espoir face à l’adversité.

Portée par dix artistes aux talents remarquables, la scène devient le terrain d’expression d’exploits aussi spectaculaires qu’émouvants. Suspension capillaire, contorsion, équilibre sur cannes, main à main, voltige, diabolo ou encore acrobaties aériennes aux sangles chaque discipline participe à la narration et donne corps aux émotions du personnage principal.

Imaginé par **Hassan El Hajjami,** chorégraphe ayant collaboré avec le **Cirque du Soleil** et finaliste d’_**America’s Got Talent**_, ce spectacle se déploie comme une grande fresque visuelle où la prouesse technique se met au service du récit. Entre poésie, magie et performances de haut vol, il invite le public à plonger dans un univers enchanteur, accessible à toutes les générations.

À la fois touchante, spectaculaire et inspirante, cette création séduit par sa générosité et son inventivité. Un voyage sensoriel et émotionnel qui émerveille autant qu’il émeut, laissant aux spectateurs des souvenirs durables et des étoiles plein les yeux.

Par la Compagnie Haspop.

Avec Alexis De Saint Jean, Younès El Hajjami, Virginia Danh, Naloene Berneron, Dasha Bery, Laurent Fraioli, Valérie Romenski, Yann Crayssac, en alternance avec Maxime Vicente, Kurtis Garcia, Marie Menuge, Nicole Martres, Cécile Giuly, Djalim Drack, Marie Chantepy, Victor Tricaud et Timothy Dodson | Marie Grujicic (assistante artistique) | Alexis Roure Psykott (musique originale) | Émilien Guesnard en alternance avec Johan Corrèze (conception et opération lumière) | Jean-Luc Navette et Rémi Mangevaud (décors) | Aline Perros (costumes) | Mariko Cello et Allan Decker (arrangements musicaux

Jeune immigré anglais arrivé à New York en pleine crise économique, Elliot tente de se construire une vie en cirant des chaussures dans l’effervescence de Grand Central Station. Un jour, son destin bascule lorsqu’il découvre une mystérieuse valise abandonnée dont s’échappent quelques notes de musique étrangement familières. Cette rencontre inattendue l’entraîne dans une aventure onirique où se mêlent souvenirs, rêves et réalité. À travers son parcours, le spectacle raconte avec sensibilité la quête d’un jeune orphelin en recherche d’identité, d’appartenance et d’avenir, tout en célébrant la force de l’espoir face à l’adversité.

Portée par dix artistes aux talents remarquables, la scène devient le terrain d’expression d’exploits aussi spectaculaires qu’émouvants. Suspension capillaire, contorsion, équilibre sur cannes, main à main, voltige, diabolo ou encore acrobaties aériennes aux sangles chaque discipline participe à la narration et donne corps aux émotions du personnage principal.

Imaginé par **Hassan El Hajjami,** chorégraphe ayant collaboré avec le **Cirque du Soleil** et finaliste d’_**America’s Got Talent**_, ce spectacle se déploie comme une grande fresque visuelle où la prouesse technique se met au service du récit. Entre poésie, magie et performances de haut vol, il invite le public à plonger dans un univers enchanteur, accessible à toutes les générations.

À la fois touchante, spectaculaire et inspirante, cette création séduit par sa générosité et son inventivité. Un voyage sensoriel et émotionnel qui émerveille autant qu’il émeut, laissant aux spectateurs des souvenirs durables et des étoiles plein les yeux.

Par la Compagnie Haspop.

Avec Alexis De Saint Jean, Younès El Hajjami, Virginia Danh, Naloene Berneron, Dasha Bery, Laurent Fraioli, Valérie Romenski, Yann Crayssac, en alternance avec Maxime Vicente, Kurtis Garcia, Marie Menuge, Nicole Martres, Cécile Giuly, Djalim Drack, Marie Chantepy, Victor Tricaud et Timothy Dodson | Marie Grujicic (assistante artistique) | Alexis Roure Psykott (musique originale) | Émilien Guesnard en alternance avec Johan Corrèze (conception et opération lumière) | Jean-Luc Navette et Rémi Mangevaud (décors) | Aline Perros (costumes) | Mariko Cello et Allan Decker (arrangements musicaux .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Elliot, a young English immigrant who arrived in New York in the midst of an economic crisis, tries to build a life for himself by shining shoes amid the hustle and bustle of Grand Central Station. One day, his fate takes a turn when he discovers a mysterious abandoned suitcase from which a few strangely familiar notes of music escape. This unexpected encounter draws him into a dreamlike adventure where memories, dreams, and reality intertwine. Throughout his journey, the show sensitively recounts a young orphan’s quest for identity, a sense of belonging, and a future, while celebrating the power of hope in the face of adversity.

Performed by ten remarkably talented artists, the stage becomes a canvas for feats that are as spectacular as they are moving. Hair balancing, contortion, balancing on canes, hand-to-hand acrobatics, aerial acrobatics, diabolo, and aerial acrobatics on straps: each discipline contributes to the narrative and brings the main character’s emotions to life.

Conceived by **Hassan El Hajjami,** a choreographer who has collaborated with **Cirque du Soleil** and was a finalist on **America’s Got Talent**, this show unfolds like a grand visual tapestry where technical prowess serves the story. Blending poetry, magic, and high-flying performances, it invites the audience to immerse themselves in an enchanting world accessible to all generations.

%C0At once touching, spectacular, and inspiring, this production captivates with its generosity and inventiveness. A sensory and emotional journey that both amazes and moves, leaving audiences with lasting memories and stars in their eyes.

By the Haspop Company.

Featuring: Alexis De Saint Jean, Younès El Hajjami, Virginia Danh, Naloene Berneron, Dasha Bery, Laurent Fraioli, Valérie Romenski, Yann Crayssac, alternating with Maxime Vicente, Kurtis Garcia, Marie Menuge, Nicole Martres, Cécile Giuly, Djalim Drack, Marie Chantepy, Victor Tricaud, and Timothy Dodson | Marie Grujicic (artistic assistant) | Alexis Roure Psykott (original music) | %C9milien Guesnard alternating with Johan Corr%E8ze (lighting design and operation) | Jean-Luc Navette and Rémy Mangevaud (set design) | Aline Perros (costumes) | Mariko Cello and Allan Decker (musical arrangements)

L’événement Curiosité Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme