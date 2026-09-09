AGENDA · Châtellerault
Curiosités scientifiques Châtellerault
samedi 17 octobre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Curiosités scientifiques
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Curiosités scientifiques
L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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