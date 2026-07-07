Le plus grand ensemble de clarinettes du monde chemin du chillou Châtellerault
dimanche 30 août 2026 · chemin du chillou · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Le plus grand ensemble de clarinettes du monde
chemin du chillou Parc expo châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:30:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Le 30 août à 15h30 aura lieu un concert rassemblant le plus grand nombre de clarinettistes au monde.
Plus de 1500 participants venant de toute la France et du monde entier joueront ensemble 15 morceaux de musiques très variées musiques de films, classiques, jazz, klezmer, rock, variétés et une création mondiale spécialement écrite pour l’événement. .
chemin du chillou Parc expo châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine lagrandeclarinette@hotmail.com
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English : Le plus grand ensemble de clarinettes du monde
L’événement Le plus grand ensemble de clarinettes du monde Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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