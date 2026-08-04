Le plus grand orchestre de clarinettes du monde Châtellerault Châtellerault
dimanche 30 août 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Le plus grand orchestre de clarinettes du monde
Châtellerault Boulevard de Blossac Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:30:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Le dimanche 30 août à 15h30 sur le boulevard Blossac, 1500 clarinettistes venant de la France entière, d’Europe et même d’autres continents vont se réunir pour proposer un concert gratuit afin de faire entrer Châtellerault dans le Livre des Records Guinness. .
Châtellerault Boulevard de Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine lagrandeclarinette@hotmail.com
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English : Le plus grand orchestre de clarinettes du monde
L’événement Le plus grand orchestre de clarinettes du monde Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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