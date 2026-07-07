Dévernissage Rue Jean Monnet Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Dévernissage

Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 18:00:00

fin : 2026-09-02 18:30:00

Date(s) :

2026-09-02

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Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Dévernissage

L’événement Dévernissage Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne