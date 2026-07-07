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Dévernissage Rue Jean Monnet Châtellerault

mercredi 2 septembre 2026 · Rue Jean Monnet · Châtellerault

Dévernissage Rue Jean Monnet Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Jean Monnet
Adresse
Bâtiment 208 Site de la Manu
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Dévernissage

Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 18:00:00
fin : 2026-09-02 18:30:00

Date(s) :
2026-09-02

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Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Dévernissage

L’événement Dévernissage Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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