AGENDA · Châtellerault
Dévernissage Rue Jean Monnet Châtellerault
mercredi 2 septembre 2026 · Rue Jean Monnet · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Dévernissage
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 18:00:00
fin : 2026-09-02 18:30:00
Date(s) :
2026-09-02
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Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Dévernissage
L’événement Dévernissage Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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