Lancement en Avant-première Nationale du Timbre de la Poste sur le Pont Henri IV Châtellerault
vendredi 4 septembre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Lancement en Avant-première Nationale du Timbre de la Poste sur le Pont Henri IV
Salle du Verger Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05
**Lancement en avant-première nationale du timbre de Châtellerault sur le pont Henri IV**
Présence de la poste: vente du timbre et du document philatélique.
Vente de souvenirs premier jour avec le cachet premier jour par l’Amicale philatélique.
Exposition de cartes postales anciennes, d’objets philatéliques autour du Pont Henri IV, de tableaux, gravures, documents, etc.
Exposition philatélique sur le thème des ponts
Diffusion en continu par le CCHA du diaporama sur la libération de Châtellerault.
Stand de vente de produits liés à la philatélie par un partenaire de l’Amicale Philatélique .
Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 86philchatel@gmail.com
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English : Lancement en Avant-première Nationale du Timbre de la Poste sur le Pont Henri IV
L’événement Lancement en Avant-première Nationale du Timbre de la Poste sur le Pont Henri IV Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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