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Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault

samedi 14 novembre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault

Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Cabane du Lac
Adresse
35 rue Aliénor d'Aquitaine
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Curiosités scientifiques

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Curiosités scientifiques

L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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