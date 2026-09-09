Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi Figari
jeudi 10 septembre 2026 · Figari
Informations pratiques
Figari
Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi
Village d’Ogliastrello Figari Corse-du-Sud
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Au cœur de Figari, Cuscenza et le Trio Giancarlo Paglialunga vous entraînent dans un voyage musical rythmé et envoûtant, entre traditions et sonorités du monde.
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Village d’Ogliastrello Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com
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English :
In the heart of Figari, Cuscenza and the Giancarlo Paglialunga Trio take you on a rhythmic and captivating musical journey that blends tradition with sounds from around the world.
L’événement Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme
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