UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Figari

Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi Figari

jeudi 10 septembre 2026 · Figari

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Village d'Ogliastrello
Ville
20114 Figari
Département
Corse-du-Sud
Tarif
20 20 20

Figari

Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi

Village d’Ogliastrello Figari Corse-du-Sud

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Au cœur de Figari, Cuscenza et le Trio Giancarlo Paglialunga vous entraînent dans un voyage musical rythmé et envoûtant, entre traditions et sonorités du monde.
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Village d’Ogliastrello Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74  associuscontru20114@gmail.com

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English :

In the heart of Figari, Cuscenza and the Giancarlo Paglialunga Trio take you on a rhythmic and captivating musical journey that blends tradition with sounds from around the world.

L’événement Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme

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