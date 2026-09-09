Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi Figari
samedi 12 septembre 2026 · Figari
Informations pratiques
Figari
Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi
Tarbucetta Figari Corse-du-Sud
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pour la soirée de clôture d’I Scontri Figaresi, VITALBA et YAGODY vous promettent une soirée festive et pleine d’énergie au cœur de Figari.
.
Tarbucetta Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the closing night of I Scontri Figaresi, VITALBA and YAGODY promise a festive and energetic evening in the heart of Figari.
L’événement Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme
À voir aussi à Figari (Corse-du-Sud)
- Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi Église de l’Immaculée Conception de Figari Figari 9 septembre 2026
- Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi Figari 10 septembre 2026
- Felì & Bel Air de Forró I Scontri Figaresi Figari 11 septembre 2026