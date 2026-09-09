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AGENDA · Figari

Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi Figari

samedi 12 septembre 2026 · Figari

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Tarbucetta
Ville
20114 Figari
Département
Corse-du-Sud
Tarif
20 20 20

Figari

Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi

Tarbucetta Figari Corse-du-Sud

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Pour la soirée de clôture d’I Scontri Figaresi, VITALBA et YAGODY vous promettent une soirée festive et pleine d’énergie au cœur de Figari.
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Tarbucetta Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74  associuscontru20114@gmail.com

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English :

For the closing night of I Scontri Figaresi, VITALBA and YAGODY promise a festive and energetic evening in the heart of Figari.

L’événement Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme

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