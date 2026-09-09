Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi Église de l’Immaculée Conception de Figari Figari
mercredi 9 septembre 2026 · Église de l'Immaculée Conception de Figari · Figari
Informations pratiques
Figari
Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi
Église de l’Immaculée Conception de Figari Village Figari Corse-du-Sud
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 21:00:00
fin : 2026-09-09 21:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Dans le cadre du festival de musique du monde I Scontri Figaresi, venez découvrir Fiuminale et aetitia Marcangeli, deux groupes qui vous feront voyager grâce à leurs sonorités célestes.
.
Église de l’Immaculée Conception de Figari Village Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the I Scontri Figaresi world music festival, come discover Fiuminale and Aetitia Marcangeli, two groups that will take you on a journey with their ethereal sounds.
L’événement Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme
À voir aussi à Figari (Corse-du-Sud)
- I Scontri Figaresi, 5ème édition Figari 9 septembre 2026
- Cuscenza & Trio Giancarlo Paglialunga I Scontri Figaresi Figari 10 septembre 2026
- Felì & Bel Air de Forró I Scontri Figaresi Figari 11 septembre 2026
- Vitalba & Yagody I Scontri Figaresi Figari 12 septembre 2026