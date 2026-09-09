Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi Église de l’Immaculée Conception de Figari Figari

Informations pratiques

Figari

Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi

Église de l’Immaculée Conception de Figari Village Figari Corse-du-Sud

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 21:00:00

fin : 2026-09-09 21:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Dans le cadre du festival de musique du monde I Scontri Figaresi, venez découvrir Fiuminale et aetitia Marcangeli, deux groupes qui vous feront voyager grâce à leurs sonorités célestes.

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Église de l’Immaculée Conception de Figari Village Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com

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English :

As part of the I Scontri Figaresi world music festival, come discover Fiuminale and Aetitia Marcangeli, two groups that will take you on a journey with their ethereal sounds.

L’événement Fiuminale & Laetitia Marcangeli I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme