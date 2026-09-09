Felì & Bel Air de Forró I Scontri Figaresi Figari
vendredi 11 septembre 2026 · Figari
Informations pratiques
Figari
Felì & Bel Air de Forró I Scontri Figaresi
Piazza Longa Figari Corse-du-Sud
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Felì et Bel Air de Forró vous invitent à un voyage musical plein de surprises et de beauté, au cœur du festival de musique du monde I Scontri Figaresi.
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Piazza Longa Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com
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English :
Fel%EC and Bel Air de Forr%F3 invite you on a musical journey full of surprises and beauty, at the heart of the I Scontri Figaresi world music festival.
L’événement Felì & Bel Air de Forró I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2026-08-12 par Porto Vecchio Tourisme
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