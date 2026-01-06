CUSSET HIER, AUJOURD’HUI… DEMAIN, Hôtel de la Borderie, Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de la Borderie · Cusset
Informations pratiques
CUSSET HIER, AUJOURD’HUI… DEMAIN 19 et 20 septembre Hôtel de la Borderie Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans les années soixante, pour faire face au babyboom, à Cusset, les vieux quartiers insalubres ont été rasés pour laisser place à des logements neufs et fonctionnels. Des immeubles, des rues, des places ont disparu. Seules sont restées des photos, certaines mises en valeur dans les livres écrits par Jean Boyer, Président Fondateur de l’Association « Les Amis du Vieux Cusset ».
Pour les journées du Patrimoine 2026 « Les Amis du Vieux Cusset » remettent à l’honneur ces photos d’hier, en les localisant sur les sites d’aujourd’hui et proposent d’autres photos, actuelles, de quartier, rues, immeubles qui, demain, connaîtront des transformations.
Hôtel de la Borderie 23, place Victor Hugo 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Dans les années soixante, pour faire face au babyboom, à Cusset, les vieux quartiers insalubres ont été rasés pour laisser place à des logements neufs et fonctionnels. Des immeubles, des rues, des en…
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