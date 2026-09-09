CYBERMOI/S : les illectroniques anomynes, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Informations pratiques

CYBERMOI/S : les illectroniques anomynes Mardi 13 octobre, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

Arnaques en ligne, usurpation d’identité, mots de passe, piratage, protection des données… Les menaces numériques évoluent sans cesse.

Participez à un temps d’échange ouvert à tous pour discuter de vos interrogations, partager vos expériences et découvrir les bons réflexes à adopter au quotidien.

Une rencontre où chacun est libre de poser ses questions, d’apporter son témoignage ou simplement d’écouter les échanges.

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Parlons cybersécurité !

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