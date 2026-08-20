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CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 1, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 1, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
être inscrit.e à la bibliothèque

CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 1 Mardi 20 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Mots de passe, biométrie, jetons, clé d’accès…, toutes les manières de prouver qui l’on est

Peter Welleman

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