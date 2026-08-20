CYBERMOI/S, Sésame, Bordeaux
lundi 26 octobre 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
CYBERMOI/S Lundi 26 octobre, 14h00 Sésame Gironde
être inscrit.e à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
VPN, antivirus, navigation privée, mots de passe, mises à jour… Nous entendons souvent des conseils contradictoires sur la sécurité numérique. Cet atelier vous aide à distinguer les idées reçues des véritables bonnes pratiques grâce à des explications simples, des exemples concrets et des quiz interactifs.
Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]
Les fausses solutions miracles du numérique
magnific
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026
- Balade Miam-Miam aux Capucins : du chasseur-cueilleur au fast food Saint Michel (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 août 2026
- RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux 24 août 2026
- Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux 25 août 2026
- LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon, Bordeaux 26 août 2026