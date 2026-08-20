CYBERMOI/S, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

CYBERMOI/S Lundi 26 octobre, 14h00 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00

VPN, antivirus, navigation privée, mots de passe, mises à jour… Nous entendons souvent des conseils contradictoires sur la sécurité numérique. Cet atelier vous aide à distinguer les idées reçues des véritables bonnes pratiques grâce à des explications simples, des exemples concrets et des quiz interactifs.

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

Les fausses solutions miracles du numérique

magnific