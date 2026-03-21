Cycle d’ateliers informatiques pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Cycle d'ateliers informatiques pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Cycle d’ateliers informatiques pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris mercredi 6 mai 2026.

Améliorez vos compétences numériques grâce aux ateliers de Kocoya ThinkLab et inscrivez-vous pour un cycle de 4 séances de 2h !

Les formateurs KOCOYA sont des étudiants, passionnés par les nouvelles technologies. Leur pédagogie vous permettra de vous familiariser avec les outils numériques tout en passant un moment convivial. A défaut, vous utiliserez le matériel de la médiathèque, mais vous pouvez venir avec votre propre matériel !

Thèmes abordés :

-Mieux maîtriser votre appareil.

-Gérer facilement votre boîte mail.

-Trouver rapidement les bonnes informations sur internet.

-Réaliser vos démarches administratives en ligne.

-Communiquer avec vos proches.

Modalités :

Sur inscription obligatoire

– être à la retraite

– l’inscription vaut pour toutes les dates : mercredi 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai de 10h à 12h

Durée : 4 ateliers de 2h

ATTENTION, votre inscription vaut pour toutes les séances. Merci de nous appeler ou de nous prévenir par mail en cas d’impossibilité.

Kocoya logo ; Crédits : Kocoya
Logo Commission des Financeurs de Paris ; Crédits : Commission des Financeurs de Paris

Vous souhaitez apprendre grâce à un cycle de 4 ateliers gratuits ?
Le mercredi 27 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 06 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 13 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 20 mai 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T12:00:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T12:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée  75001 10 passage de la CanopéeParis
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee


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