Cycle d’ateliers informatiques pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Améliorez vos compétences numériques grâce aux ateliers de Kocoya ThinkLab et inscrivez-vous pour un cycle de 4 séances de 2h !

Les formateurs KOCOYA sont des étudiants, passionnés par les nouvelles technologies. Leur pédagogie vous permettra de vous familiariser avec les outils numériques tout en passant un moment convivial. A défaut, vous utiliserez le matériel de la médiathèque, mais vous pouvez venir avec votre propre matériel !

Thèmes abordés :

-Mieux maîtriser votre appareil.

-Gérer facilement votre boîte mail.

-Trouver rapidement les bonnes informations sur internet.

-Réaliser vos démarches administratives en ligne.

-Communiquer avec vos proches.

Modalités :

– Sur inscription obligatoire

– être à la retraite

– l’inscription vaut pour toutes les dates : mercredi 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai de 10h à 12h

Durée : 4 ateliers de 2h

ATTENTION, votre inscription vaut pour toutes les séances. Merci de nous appeler ou de nous prévenir par mail en cas d’impossibilité.

Kocoya logo ; Crédits : Kocoya

Logo Commission des Financeurs de Paris ; Crédits : Commission des Financeurs de Paris

Vous souhaitez apprendre grâce à un cycle de 4 ateliers gratuits ?

Le mercredi 27 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 06 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 13 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 20 mai 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T12:00:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T12:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 10 passage de la CanopéeParis

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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