CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO avenue Victor Hugo Rodez
CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO avenue Victor Hugo Rodez mercredi 15 avril 2026.
CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO
avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-04-15
Gratuit sur réservation 5 dates 15 avril, 20 mai, 3 juin, 17 juin, 13 septembre
Dans le cadre de l’exposition temporaire HIROSHI SUGIMOTO qui se tient au musée Soulages du 11 avril au 13 septembre, un cycle de conférences est proposé.
L’accès aux conférences est gratuit sur réservation.
15 avril
L’œil mécanique et l’imaginaire pictural chez Hiroshi Sugimoto
par Maud Marron-Wojewodzki, directrice du musée Soulages, conservatrice du patrimoine
Réservation https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-loeil-mecanique-et-limaginaire-pictural-chez-hiroshi-sugimoto/
20 mai
Éloge de l’ombre le noir et la matière dans la photographie japonaise contemporaine
par Marc Feustel, écrivain, éditeur et critique d’art, spécialiste de la photographie japonaise
Réservation prochainement accessible
3 juin
L’horizon, un motif sans fin dans l’histoire de l’art
par Céline Flécheux, professeure en Esthétique, Histoire et théorie de l’art contemporain à l’Université Paris 8
Réservation https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-lhorizon-un-motif-sans-fin-dans-lhistoire-de-lart-mercredi-3-juin-a-18h30/
17 juin
La photographie à l’épreuve de l’abstraction
par Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages
Réservation prochainement accessible
13 septembre
Réinventer la photographie ? Les dispositifs techniques d’Hiroshi Sugimoto
par Guillaume Le Gall, professeur en histoire de l’art contemporain à Sorbonne Université, spécialiste de la photographie
Réservation prochainement accessible
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avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Free on reservation 5 dates: April 15, May 20, June 3, June 17, September 13
L’événement CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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