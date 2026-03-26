CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO avenue Victor Hugo Rodez

CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-04-15

Gratuit sur réservation 5 dates 15 avril, 20 mai, 3 juin, 17 juin, 13 septembre

Dans le cadre de l’exposition temporaire HIROSHI SUGIMOTO qui se tient au musée Soulages du 11 avril au 13 septembre, un cycle de conférences est proposé.

L’accès aux conférences est gratuit sur réservation.

15 avril

L’œil mécanique et l’imaginaire pictural chez Hiroshi Sugimoto

par Maud Marron-Wojewodzki, directrice du musée Soulages, conservatrice du patrimoine

Réservation https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-loeil-mecanique-et-limaginaire-pictural-chez-hiroshi-sugimoto/

20 mai

Éloge de l’ombre le noir et la matière dans la photographie japonaise contemporaine

par Marc Feustel, écrivain, éditeur et critique d’art, spécialiste de la photographie japonaise

Réservation prochainement accessible

3 juin

L’horizon, un motif sans fin dans l’histoire de l’art

par Céline Flécheux, professeure en Esthétique, Histoire et théorie de l’art contemporain à l’Université Paris 8

Réservation https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-lhorizon-un-motif-sans-fin-dans-lhistoire-de-lart-mercredi-3-juin-a-18h30/

17 juin

La photographie à l’épreuve de l’abstraction

par Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages

Réservation prochainement accessible

13 septembre

Réinventer la photographie ? Les dispositifs techniques d’Hiroshi Sugimoto

par Guillaume Le Gall, professeur en histoire de l’art contemporain à Sorbonne Université, spécialiste de la photographie

Réservation prochainement accessible

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avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Free on reservation 5 dates: April 15, May 20, June 3, June 17, September 13

L’événement CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)