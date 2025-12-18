Cycle démêler les idées reçues Théâtre de la Concorde Paris

Le Théâtre de la Concorde, en association avec l’association Parlons démocratie, propose un nouveau cycle de conférences : Pour un débat public apaisé : déconstruire les idées reçues sur le fonctionnement des institutions démocratiques.

Si l’existence de préjugés sur le rôle de la démocratie n’est pas

nouvelle, force est de constater que le nombre de ceux-ci, qu’il

s’agisse de la supposée « politisation des juges », de la « corruption

morale ou financière des hommes et femmes politiques » ou de

l’impossibilité de s’exprimer librement, n’a fait que croître tant avec

la démocratisation de l’usage des réseaux sociaux que la polarisation de

la vie politique, qui en est son corollaire.

Trop de préjugés sur le rôle des politiques, des juges, et plus

généralement des institutions empêchent la tenue d’un débat public

serein et apaisé. Ce cycle de conférences a donc pour objet de déconstruire ces idées reçues,

en faisant appel à des experts ayant exercé des fonctions au cœur des

institutions démocratiques afin de donner des clés de compréhension de

leur fonctionnement, à l’usage de tous, afin que chacun puisse se former

à une critique objective de leur rôle et participer de manière éclairée

au débat public. Le premier thème proposé, sur la liberté d’expression, s’intitulera « Peut-on encore tout dire ? ».

Au Théâtre de la Concorde, on réinterroge nos certitudes et on remet en question ce que l’on croit savoir. Dans le cadre de notre thématique mensuelle « L’ignorance en démocratie », nous poursuivons cette réflexion avec le cycle Démêler les idées reçues, proposé par l’association Parlons Démocratie. Peut-on vraiment participer pleinement à la vie démocratique sans comprendre les mécanismes qui la régissent ?

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris



