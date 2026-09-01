Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Basta Capital Drame de Pierre Zellner Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Basta Capital Drame de Pierre Zellner

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:30:00

fin : 2026-09-10 21:35:00

Date(s) :

2026-09-10

En septembre, le Cinéma Municipal Casino de Clamecy vous propose un cycle cinématographique pas comme les autres…

Pendant quatre jeudis, entrez dans des univers où pouvoir, propagande, révolte, idéologies et liberté se rencontrent… parfois avec humour, parfois avec colère, toujours avec une bonne dose de réflexion.

Le deuxième jeudi de septembre, projection du film Basta Capital réalisé par Pierre Zellner. Une satire engagée qui interroge notre société, le pouvoir de l’argent et les mécanismes du capitalisme.

Sorti en 2020, c’est un drame de 1h35.

En 2020, dans un contexte social plus tendu que jamais, une communauté d’activistes perd l’un des leurs lors d’une manifestation, sous les coups des forces de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever les patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel Macron à appliquer une réelle politique anti-capitaliste. .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English : Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Basta Capital Drame de Pierre Zellner

L’événement Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Basta Capital Drame de Pierre Zellner Clamecy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais