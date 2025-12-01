Yamato Manga Fest Salle polyvalente Clamecy

Yamato Manga Fest

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Le manga, la culture japonaise et la pop culture s’invitent à Clamecy !

Le Yamato Manga Fest arrive à Clamecy pour un week-end placé sous le signe du manga, du cosplay, du jeu vidéo et de l’imaginaire japonais.

Un événement convivial, familial et intergénérationnel, pensé pour rassembler passionnés, curieux et amateurs de pop culture.

Un événement fait par des passionnés, pour des passionnés

Né de l’envie de créer un moment de partage accessible, chaleureux et humain, le Yamato Manga Fest met à l’honneur la culture manga, japonaise et geek dans un esprit de bienveillance et de passion.

Les inscriptions exposants sont ouvertes dès maintenant !

Artistes, artisans, associations, boutiques, illustrateurs, commerçants, vendeurs de jeux vidéo, univers geek et goodies…

Contact exposants yamatomangafest@gmail.com .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté yamatomangafest@gmail.com

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English : Yamato Manga Fest

L’événement Yamato Manga Fest Clamecy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais