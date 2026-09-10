Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Il est de retour comédie de David Wnendt Cinéma Casino Clamecy
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Il est de retour comédie de David Wnendt
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 21:56:00
Date(s) :
2026-09-17
En septembre, le Cinéma Municipal Casino de Clamecy vous propose un cycle cinématographique pas comme les autres…
Pendant quatre jeudis, entrez dans des univers où pouvoir, propagande, révolte, idéologies et liberté se rencontrent… parfois avec humour, parfois avec colère, toujours avec une bonne dose de réflexion.
Le troisième jeudi de septembre, projection du film Il est de retour réalisé par David Wnendt. Une comédie noire et provocatrice qui questionne la mémoire, les médias et la capacité d’une société à se laisser séduire par les discours politiques. Déconseillé au moins de 16 ans.
Sorti en 2015, c’est une comédie de 1h56.
Le film débute alors qu’Adolf Hitler se réveille soixante-dix années après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un parc de Berlin à l’emplacement de son Führerbunker (démoli, il est le lieu de son suicide). Rapidement, il reprend la politique pour remettre le pays dans le droit chemin. .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68
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English : Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Il est de retour comédie de David Wnendt
L’événement Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film Il est de retour comédie de David Wnendt Clamecy a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Clamecy Haut Nivernais
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