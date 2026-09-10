« Clamecy : un patrimoine en héritage à préserver, raviver et transmettre »., Médiathèque François Mitterrand, Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Clamecy
Informations pratiques
« Clamecy : un patrimoine en héritage à préserver, raviver et transmettre ». 19 et 20 septembre Médiathèque François Mitterrand Nièvre
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition : un projet collaboratif à découvrir !
Préparée en partenariat avec la Société scientifique et artistique et l’équipe de la médiathèque, cette exposition vous attend en salle de la Chapelle.
Une occasion de découvrir des œuvres et des savoirs mis en valeur par une collaboration enrichissante entre passionnés et professionnels.
À voir absolument !
Médiathèque François Mitterrand Rue Jean Jaurès – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Préparée en collaboration avec la Société scien-tifique et artistique et l’équipe de la médiathèque – Viisible Salle de la Chapelle
©SSAC
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