Cycle IA, démocraties et milieu informationnel Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Comment préserver nos démocraties face aux nouveaux rapports de puissance, aux plateformes numériques et aux systèmes d’intelligence artificielle qui reconfigurent désormais notre rapport à l’information, au savoir et au politique ?

Conçu et animé par Hugo Micheron, professeur associé à l’École d’affaires publiques de Sciences Po, le séminaire public IA, démocraties et milieu informationnel, organisé par le Théâtre de la Concorde et Sciences Po, revient pour une troisième édition.

Après deux saisons consacrées aux fractures de l’espace public, aux manipulations informationnelles et aux recompositions géopolitiques contemporaines, ce nouveau cycle propose de déplacer le regard vers les transformations structurelles que l’intelligence artificielle impose aux sociétés européennes. De septembre 2026 à mai 2027, chaque séance mettra en dialogue un universitaire avec un artiste, un écrivain, un intellectuel ou une personnalité publique afin de croiser les regards et de nourrir le débat.

Au programme des rencontres

23 septembre / Souveraineté numérique et espace public en ligne

Le cycle s’ouvre avec un grand entretien en présence d’Anna Zeiter, cofondatrice et CEO de W Social. Cette rencontre explorera les conditions d’une souveraineté numérique européenne et les enjeux de la reconquête de l’espace public en ligne. Alternative européenne aux grands réseaux sociaux, W Social défend un modèle fondé sur la vérification de l’identité, l’hébergement des données en Europe et le respect du RGPD.

21 octobre / Vie privée, chiffrement et économie de la surveillance

Cette séance sera consacrée à la protection de la vie privée et aux technologies du chiffrement. Elle interrogera ces outils comme des moyens de préserver les libertés individuelles face à un modèle économique reposant sur la collecte massive et l’exploitation des données personnelles.

2 décembre / La quantification du monde

À la croisée de la science et de la littérature, cette rencontre proposera une réflexion sur la mise en nombre du réel. Elle questionnera la manière dont l’extension du calcul et des systèmes d’intelligence artificielle transforme notre rapport au savoir, à la décision et à la liberté.

Interroger notre démocratie, c’est aussi comprendre les transformations technologiques qui redessinent silencieusement notre vie publique. Alors que l’intelligence artificielle bouleverse nos sociétés, le Théâtre de la Concorde offre un espace où chercheurs, citoyennes et citoyens, artistes et acteurs du débat public peuvent penser ensemble ces mutations profondes.

Le mercredi 02 décembre 2026

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 21 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-02T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T21:00:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T21:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

