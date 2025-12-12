Cycle musical de Paul Serri 2026 Théâtre de la Concorde Paris

Imaginé par le violoniste Paul Serri, le cycle se poursuit avec des concerts pédagogiques qui associeront éclairage historique, partage d’interprétation et écoute intégrale de pièces majeures et des grands concerts, pour faire entendre les chefs-d’œuvre dans leur pleine intensité.

Concerts pédagogiques

Ces séances offrent une immersion au cœur de l’œuvre, en dévoilant son contexte, ses enjeux musicaux et les choix d’interprétation, avant d’en entendre l’exécution intégrale.

Grands concerts

Ces soirées donnent à entendre les pièces dans toute leur puissance expressive, portées par l’énergie d’ensembles invités et la rencontre avec des solistes de haut niveau.

Programme

Samedi 24 janvier • 17h • Concert pédagogique : Strauss « Les Métamorphoses » – Katok Ensemble

Ce concert pédagogique propose de plonger dans l’une des œuvres les plus bouleversantes de Strauss, écrite au cœur des ruines de l’Europe. Paul Serri et le Katok Ensemble en dévoilent les secrets d’écriture, les images sonores et les élans expressifs. Une séance pour comprendre comment un compositeur transforme le souvenir, le deuil et la beauté en matière orchestrale.

Jeudi 19 février • 20h • Grand Concert : Mendelssohn « Quintettes à deux altos » – Katok Ensemble & Gabriel Le Magadure

Les quintettes de Mendelssohn se déploient ici dans toute leur ampleur, servis par le Katok Ensemble et le violoniste Gabriel Le Magadure (Quatuor Ébène). Un grand concert où s’unissent virtuosité, clarté et souffle romantique. Une occasion rare d’entendre ces œuvres lumineuses dans leur pleine intensité.

Samedi 28 février • 17h • Concert pédagogique : Schönberg « La Nuit transfigurée » – Katok Ensemble

Une immersion dans la pièce qui marque le passage de Schönberg vers un langage nouveau, entre lyrisme brahmsien et audaces harmoniques. Le Katok Ensemble accompagne le public à travers les enjeux musicaux et narratifs de cette œuvre fondatrice. Un moment pour sentir comment une histoire d’amour nocturne devient une aventure sonore.

Samedi 28 mars • 17h • Concert pédagogique : Schubert « La Jeune fille et la Mort » – Katok Ensemble

Ce rendez-vous propose de revisiter l’un des quatuors les plus poignants du répertoire, où Schubert transforme un lied en drame intime. Avec l’approche sensible et didactique de Paul Serri et du Katok Ensemble, le public explore les choix d’interprétation, les contrastes et les tensions de l’œuvre. Un partage musical au plus près de ce qui relie la fragilité et la beauté.

Ce cycle vous invite à découvrir la musique classique sous sa forme la plus vivante et émotionnelle, en écho aux sentiments qui traversent chaque œuvre.

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 28 février 2026

de 17h00 à 19h00

Le jeudi 19 février 2026

de 19h30 à 21h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo