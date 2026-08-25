CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Place Juhel Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ

Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-16

Proposées par Atmosphères 53, les Rencontres Cinéma et Santé représentent un rendez-vous incontournable en Mayenne autour des problématiques de la santé au cinéma.

Atmosphères 53 vous propose 10 séances dans 9 cinémas de la Mayenne. Comme chaque année, nous aborderons des thèmes chers aux yeux du comité de pilotage, parce que nous estimons qu’il est essentiel d’en parler ensemble, parce que nous sommes attaché.es aux problématiques contemporaines de santé et que le cinéma est un vecteur formidable et populaire pour échanger avec les publics. Comme à l’accoutumée, toutes les séances bénéficieront d’invité.es, issu.es du cinéma et de la santé, invité.es qui viendront nous éclairer de leur savoir et pourront débattre avec les spectateurs.trices présent.es.

Nous innovons pour cette année 2026 en proposant des films (Soyons fous, Eredità, Au bord du monde) en partenariat avec les semaines d’Information sur la Santé Mentale organisées par le Collectif Santé Mentale 53. Dans ce cadre, nous proposerons le clip 13 millions en avant-programme de certaines de ces séances.

Cette nouvelle édition sera évidemment riche en film traitant des thématiques suivantes santé mentale, psychiatrie, formation des infirmier.e.s, autisme, syndrome de Diogène.

VENDREDI 2 OCTOBRE 20h Le Vox, Mayenne / SOIRÉE D’OUVERTURE

SOYONS FOUS de Quentin Perez (France, 2026, 2h08)

Invité(e)s Amaury Pascaud, producteur et infirmiers du Centre Médico-Psychologique de Mayenne (CMP)

Une équipe de personnes fragilisées par des troubles psychiques se lance dans une folle épopée la création d’un film d’aventure.

VENDREDI 16 OCTOBRE 20h30 Le Vox, Mayenne

SAUVE QUI PEUT de Alexe Poukine (France, 2023, 1h38)

Invité(e)s Agnès Bruckert, monteuse du film et des membres de l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI)

À l’hôpital, soignants et soignantes interrogent leur pratique lors d’ateliers de simulation avec des comédiens. Pour annoncer un cancer ou accompagner ses proches, l’empathie avec le patient se travaille. Mais l’idéal relationnel prôné en formation est-il applicable dans un système hospitalier de plus en plus à bout de force ?

Programme complet sur le site d’Atmosphères 53

TARIFS

Tarif normal 6€

Tarifs de 14 ans et structures médico-sociales 4,50€ .

Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 79 88

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English :

Organized by Atmosphères 53, the Rencontres Cinéma et Santé is a must-attend event in Mayenne that explores health-related issues in film.

L’événement CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Mayenne a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Mayenne Co