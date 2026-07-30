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AGENDA · Laval

Les nocturnes du patrimoine Psyché au clair de lune avec la compagnie du Moulin en herbe Laval

mardi 25 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les nocturnes du patrimoine Psyché au clair de lune avec la compagnie du Moulin en herbe

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Spectacle conté et musical
Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis

Gratuit
Sans réservation   .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Storytelling and Musical Performance

L’événement Les nocturnes du patrimoine Psyché au clair de lune avec la compagnie du Moulin en herbe Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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