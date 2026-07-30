Les nocturnes du patrimoine Psyché au clair de lune avec la compagnie du Moulin en herbe Laval
mardi 25 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Les nocturnes du patrimoine Psyché au clair de lune avec la compagnie du Moulin en herbe
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Spectacle conté et musical
Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis
Gratuit
Sans réservation .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Storytelling and Musical Performance
L’événement Les nocturnes du patrimoine Psyché au clair de lune avec la compagnie du Moulin en herbe Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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