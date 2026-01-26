Nuit européenne de la chauve-souris Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
Nuit européenne de la chauve-souris Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie mardi 25 août 2026.
Nuit européenne de la chauve-souris
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Partez à la rencontre des chauve-souris de la vallée de l’Erve, de la Préhistoire à nos jours.
Après une présentation de ces espèces et de leur écologie, nous arpenterons la vallée pour les écouter chasser entre grottes, falaises et rivière.
A partir de 8 ans.
Rendez-vous devant le musée.
Prévoir des vêtements chauds adaptés à la météo, chaussures de marche et lampe torche.
Sur inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 02 43 02 97 56
Gratuit. .
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit européenne de la chauve-souris Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-01-26 par CDT53