Cycles d’Ateliers photographiques Mémento #3 – Par Caterina SUZZI, photographe, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Cycles d’Ateliers photographiques Mémento #3 – Par Caterina SUZZI, photographe 26 septembre – 28 novembre, certains samedis Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

50€ les 10 séances, Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00

Mémento #3

Cycle d’Ateliers photographiques

Par Caterina SUZZI, photographe

septembre 2026 / juin 2027

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

Entre passé et présent, la photographie devient un outils d’enquête. Elle permet de consulter les témoignages d’une époque et, en même temps, d’en documenter les changements. Caterina Suzzi propose aux photographes de l’atelier un double parcours sur 10 séances de septembre 2026 à juin 2027.

Restitution / Exposition prévue en juin 2027

1er atelier

Samedi 26 septembre 2026 à 10h

« Sur les traces de Charles Nègre » avec Caterina Suzzi

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre [{« type »: « phone », « value »: « 0497055930 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-grasse.fr »}] Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Mémento #3

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