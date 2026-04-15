Cyclisme : Circuit Minier, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues
Cyclisme : Circuit Minier, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues dimanche 3 mai 2026.
Cyclisme : Circuit Minier Dimanche 3 mai, 12h30 Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T12:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T12:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00
Inscriptions dès 12h30. Retrait des dossards au Pôle Mécanique.
Départ fictif à 14h. Remise des prix à 17h.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « link », « value »: « http://velo.club.alesien.free.fr »}]
Course organisée par le Vélo Club Alésien, ouverte aux coureurs des catégories 1, 2, 3, 4, 5, juniors et féminines. Vélo Course
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