Hard enduro : 24MX AlesTrem, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Hard enduro : 24MX AlesTrem 17 – 19 avril Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

De 15 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Pour la première fois de son histoire, l’Alestrem intègre le FIM Hard Enduro World Championship (HEWC) en qualité d’ouverture de saison — une reconnaissance internationale au rang des meilleures compétitions mondiales d’Extreme Enduro.

Sur trois jours de compétition intense, pilotes nationaux et stars mondiales s’affrontent dans un format progressif : Xtrem Test le vendredi 17 avril, Minerva Prologue — qualifications et finales le samedi 18 avril, puis la National Race et la World Race le dimanche 19 avril. Spectateurs, retrouvez sur cette page le programme officiel complet, heure par heure.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.24mx-alestrem.com »}]

Le rendez-vous des passionnés d’enduro !