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Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Espace la Fare Alais

Adresse : 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Repas solidaire du CREC Mercredi 15 avril, 12h30 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 17 72 73 »}]
Organisé par l’association CREC pour financer des actions sociales, humanitaires, culturelles et des animations diverses. Repas Solidarité

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