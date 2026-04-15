Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Repas solidaire du CREC Mercredi 15 avril, 12h30 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 17 72 73 »}]

Organisé par l’association CREC pour financer des actions sociales, humanitaires, culturelles et des animations diverses. Repas Solidarité