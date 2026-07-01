Cyclisme Critérium de Vittel Vittel
samedi 11 juillet 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Cyclisme Critérium de Vittel
Vittel Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Course professionnelle et animation autour du vélo.
Animations, buvette
Présence du recordman de wheeling, test de vélos électriques etc.
17h00-18h30
Circuit ouvert au public ( enfants, ados, adultes, seniors etc.) avant la course
Cadeau offert à chaque participant. Cadeaux supplémentaires aux personnes les mieux déguisées !
(tous niveaux, tous vélos, casque obligatoire)
19h15-19h25
Échauffement des coureurs et tour d’honneur avec les enfants de l’entente cycliste Vittel, Contrexéville, Mirecourt
19h30
Départ de la course des Élites avec les meilleurs coureurs de France. Circuit de 1k500 en centre ville. Arrivée 21h00
Organisé par Team Vittel N’side et la ville de VittelAdultes
.
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 65 18 24 54 v.vermion@teamnside.com
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English :
Professional race and cycling-themed activities.
Activities, refreshment stand
Appearance by the wheelie record holder, electric bike test rides, etc.
5:00 PM–6:30 PM
Track open to the public (children, teens, adults, seniors, etc.) before the race
A free gift for every participant. Extra gifts for those with the best costumes!
(all skill levels, all bikes, helmets required)
7:15–7:25 PM
Warm-up for the racers and victory lap with the children from the Vittel, Contrexéville, and Mirecourt cycling club
7:30 PM
Start of the Elite race featuring France’s top cyclists. 1,500-meter circuit in the city center. Finish at 9:00 PM
Organized by Team Vittel N’side and the City of Vittel
L’événement Cyclisme Critérium de Vittel Vittel a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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